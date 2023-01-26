Лолита назвала главный минус купленной ею в Москве недвижимости

Главный минус купленной в Москве многочисленной недвижимости назвала в интервью «МК» певица Лолита Милявская. Артистка призналась, что жалеет о количестве купленных в столице квартир, так как за ними нужен постоянный уход.

«Если бы я была умнее, не накупала бы столько квартир, сколько у меня есть на данный момент. Потому что они теперь требуют постоянного ухода. Там — течет, тут — протекает, здесь — отваливается. Надо было слушать умных, взрослых людей, которые советовали мне вкладывать деньги в другие вещи», — сказала она.

Звезда считает, что вложение финансов в недвижимость она выбрала из-за воспоминаний детства. Ребенком она жила в коммуналке и собственную квартиру считала чем-то невероятным. При этом сдавать в аренду жилье певица отказывается, боится, что его испортят.

«У меня во всех квартирах хороший ремонт. Сдам я свою квартиру, ее "убьют". И что мне потом делать? Ремонтировать? Все, кто не покупал жилье специально под сдачу, никогда ничего не сдают», — объяснила Милявская.

Ранее объявление о продаже квартиры за 440 миллионов рублей в элитном столичном ЖК развеселило москвичей.