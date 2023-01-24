Объявление о продаже квартиры за 440 миллионов рублей развеселило москвичей

В Москве выставили на продажу шестикомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом за 440 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовали на портале ЦИАН.

Жилье площадью 233 квадратных метра находится в элитном ЖК «Триумф Палас» на севере столицы. Автор лота сообщил, что дизайн квартиры с колоннами, лепниной и позолотой на стенах и потолке был создан под надзором народного художника СССР и РФ Зураба Церетели. В стоимость недвижимости также включена мебель.

Фото квартиры, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы», развеселило россиян. «Цыганское барокко», «Я лучше в Эрмитаж схожу, чтобы роскоши хлебнуть», «А в кредит можно? Я бы взял на 150 лет», — начали упражняться в юморе комментаторы.

Ранее стало известно, что спрос на дорогие квартиры в Москве резко сократился. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», продажи в столичных новостройках за 2022 год в целом снизились почти на 19 процентов.