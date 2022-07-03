Финансист назвала минусы раздельного семейного бюджета

О минусах раздельного семейного бюджета «Мосленте» рассказала финансовый консультант, спикер проекта «Программа повышение финансовой грамотности взрослого населения», основательница курса «Стань инвестором» Татьяна Волкова.

«Есть три варианта бюджета: общий, смешанный и раздельный. У каждого из них свои особенности и нюансы. Чаше всего в самом не выгодном свете предстает раздельный бюджет», — сообщила эксперт.

По ее словам, суть такого типа бюджета заключается в том, что у супругов нет общего кошелька. Все общие расходы при этом оплачиваются пополам или на основании договоренностей — может быть разделена зона ответственности по категориям трат. Накопления и инвестиции каждый из супругов имеет свои, а личные траты не согласовывает с партнером.

Волкова расказала, что раздельный бюджет чаще всего встречается у взрослых, состоявшихся людей, которые не первый раз состоят в браке. Однако для большинства пар он становится «яблоком раздора». Например, один из супругов с непринятием относится к такому типу бюджета, а для второго это абсолютная норма. На отношениях может сказаться и разный уровень дохода, который не позволяет мужу и жене жить на одном уровне.

«Оптимальным на мой взгляд является смешанный бюджет, когда есть общая часть для решения основных задач, как текущего плана, так и долгосрочных целей, и есть у каждого свои деньги для закрытия персональных потребностей без необходимости согласовывать друг с другом. Но выбор у каждого свой», — сказала специалист.

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