Бренд-шеф назвал главные минусы сладких и соленых вариантов завтрака

При этом, по словам Кузнецова, такой сладкий завтрак нельзя назвать сбалансированным. Например, круассан или пирожное не содержат в себе полезных элементов. Кроме того, человек может начать чувствовать усталость после употребления сладкого. Эксперт уточнил, что сахар на голодный желудок провоцирует резкий скачок инсулина, содержание которого также резко упадет через пару часов, и усталость настигнет уже в первой половине дня.