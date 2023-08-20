Названы три варианта питательного сэндвича на завтрак

Три варианта питательного сэндвича на завтрак назвал в беседе с «Мослентой» бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов. Он подчеркнул, что для первого приема пищи за день необходимо выбирать сбалансированные блюда.

«Сэндвич — отличный вариант утреннего приема пищи. За основу следует взять ржаной хлеб — в нем содержится в несколько раз больше клетчатки, чем в пшеничном хлебе. Этот элемент важен для комфортного пищеварения и усвоения полезных веществ из пищи. Также следует выбирать рецепт по душе и не бояться миксовать ингредиенты», — порекомендовал он.