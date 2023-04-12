Доктор Мясников предупредил об опасности острого миокардита для детей и взрослых

Об опасности острого миокардита предупредил в своем Telegram-канале врач Александр Мясников. По его словам, он встречается не только у взрослых, но и у детей.

Острый миокардит — это воспаление сердечной мышцы, не связанное с атеросклерозом сосудов, уточнил доктор. Его основные симптомы — боль в груди, одышка, иногда обмороки. Но начало болезни имеет признаки простуды: ломота в теле, разбитость и общая слабость.

Вызывать развитие заболевания могут многие вирусы, в том числе грипп и COVID-19, волчанка и иные ревматологические и аутоиммунные заболевания, а также прием некоторых лекарств.

Смертность от острого миокарда в России составляет 1-7 процентов. Мясников отметил, что заболевание можно вылечить, если его вовремя обнаружить. Пациентам назначаются противовоспалительные препараты, аспирин, бета-блокаторы и гормоны.

Ранее Мясников перечислил признаки болезни Паркинсона. Это дрожание рук, ставший мелким подчерк и ухудшение памяти.