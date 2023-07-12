«Мисс Москва 2023» впервые рассказала о своих пластических операциях

25-летняя победительница конкурса «Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская рассказала изданию Super.ru о своих пластический операциях. Телеведущая заявила, что не скрывает этого.

По словам Бреженской, операций у нее было не так много, как предполагали различные СМИ. Она рассказала, что увеличивала грудь и делала ринопластику по медицинским показаниям. «Мисс Москва» пояснила, что у нее были проблемы с дыханием и она систематически пользовалась назальными каплями.

Бреженская добавила, что систематически посещает косметолога и делает у него различные уходовые процедуры. «Изменить черты лица до неузнаваемости операциями сложно, "исходные данные" человека всегда видны», — считает она.

Ранее хирург Свиридов предположил минимум три пластических операции у «Мисс Москвы 2023».