Хирург оценил количество пластических операций у «Мисс Москвы 2023»

«Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская сделала минимум три пластических операции, предположил хирург Сергей Свиридов в интервью PROZVEZD. По его мнению, победительница конкурса красоты прибегала к ринопластике, контурной пластике губ, скул и, возможно, подбородка.

Свиридов предупредил о возможных неприятных последствиях перечисленных операций. «Через 8-10 лет после введения в скулы и губы гиалуроновой кислоты развивается фиброз, провисание тканей. А еще губы будут расти все больше и больше, и с этим ничего не поделаешь», — заявил он.

Титул «Мисс Москва» в 2023 году получила 25-летняя уроженка Саратова, модель и телеведущая Бреженская. Пользователи сети сравнили ее детские фото со взрослыми снимками и возмутились «ненатуральностью» женщины. У победительницы конкурса красоты значительно изменились форма носа, размер губ, форма скул и общий внешний вид.