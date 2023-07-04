Опубликовано фото участниц конкурса «Мисс Россия» в подмосковном лесу

Четыре участницы конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» сделали уборку в лесу в подмосковной Электростали. Фото с экологической акции «Зов природы» опубликовала «Газета.Ru».

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова и три финалистки конкурса Наталья Павлова, Дарья Немаева и Анна Будаева помогли волонтерам очистить мусор от леса. Участники акции собрали 260 килограммов отходов, 170 из которых — вторсырье для переработки.

«Мне понравилась работа в лесу, я пообщалась с прекрасными людьми, которые тоже заботятся о природе», — отметила Линникова.

Ранее в сети опубликовали фото победительницы конкурса «Мисс Москва» 2023 года. Титул получила 25-летняя уроженка Саратова Ангелина Бреженская.