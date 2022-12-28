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21:42, 28 декабря 2022
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Многодетную «Миссис Россия» с глубоким декольте сравнили с Анной Семенович

Многодетную «Миссис Россия» с глубоким декольте сравнили с Анной Семенович
Фото: @polinadibrova

Фотографиями в платье с глубоким декольте поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

«До нового года осталось совсем чуть-чуть, начался обратный отсчет», — написала многодетная знаменитость под серией снимков, сделанных на предпраздничной вечеринке. Она отметила, что в выбранном для мероприятия наряде ее преображение после коррекции груди особенно заметно.

Некоторые подписчики не удержались от сравнения Дибровой с известной обладательницей пышных форм, певицей Анной Семенович. «Семенович нервно курит», — написал один из участников дискуссии. «А при чем тут Семенович? У Анны своя красота, природой данная», — ответили ему.

Ранее супруга известного телеведущего показала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.

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