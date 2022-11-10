Жена Дмитрия Диброва продемонстрировала результат пластической операции

После этого она опубликовала видеозапись в белье, чтобы наглядно показать результат хирургического вмешательства. Диброва призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.

Дмитрий и Полина Дибровы поженились весной 2009 года. Они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Александра, восьмилетнего Федора и семилетнего Илью.

Ранее многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фолловеры Дибровой увиденное оценили.