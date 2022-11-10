Жена Дмитрия Диброва продемонстрировала результат пластической операции
Результат пластической операции груди продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, модель, обладательница титула «Миссис Россия» Полина Диброва.
«Спустя месяц я нахожусь в комнате, в которую меня привезли после операции, но совершенно с новыми силами, мыслями, восприятием действительности. Потому что я абсолютно счастлива тем результатом, который сегодня увидела в зеркале», — заявила фотомодель в сторис.
После этого она опубликовала видеозапись в белье, чтобы наглядно показать результат хирургического вмешательства. Диброва призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.
Дмитрий и Полина Дибровы поженились весной 2009 года. Они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Александра, восьмилетнего Федора и семилетнего Илью.
Ранее многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фолловеры Дибровой увиденное оценили.