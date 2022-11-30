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05:32, 30 ноября 2022
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Многодетная «Миссис Россия» продемонстрировала фигуру в смелом наряде

Многодетная «Миссис Россия» продемонстрировала фигуру в смелом наряде
Фото: @polinadibrova

Фигуру в смелом наряде продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), отдыхающая на Мальдивах жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

«Природа здесь фантастическая… Хочется соответствовать», — написала она под своей фотографией в вязанном полупрозрачном комплекте из короткого топика и юбки с разрезом от бедра. Подняв руки, модель приоткрыла грудь.

Фолловеры Дибровой пришли в восторг от увиденного. «Одно удовольствие наблюдать за тобой», «Великолепная», «Полина, шикарно выглядите», «Какая красивая фигура», «Изумительно просто», «Вы как всегда в отличной форме!», «Идеальная во всем», — написали они. Многие пожелали многодетной матери отличного отдыха.

Ранее Диброва показала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.

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