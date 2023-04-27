Блогер Александра Митрошина погасила налоговый долг

Долг по оплате налогов в 120 миллионов рублей погасила блогер Александра Митрошина, выплатив его налоговой службе. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Митрошину обвиняли в неуплате налогов с продажи образовательных курсов. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России в марте.

Ранее стало известно, что для сокрытия размеров реальных доходов блогер организовала поступление денег на контролируемые ею счета ИП, уклонившись таким образом от уплаты в казну крупной суммы.