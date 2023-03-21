В отношении блогера Саши Митрошиной возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту неуплаты налогов возбудили в отношении блогера Митрошиной.
В отношении блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с физического лица»). В казну города она недоплатила 120 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет Российской федерации.
Как сообщает ведомство, Митрошина имела статус индивидуального предпринимателя с октября 2020 по май 2022 года и платила налоги по упрощенной системе налогообложения, используя аффилированные и контролируемые ею ИП. При этом от своих курсов по образованию она получала доход, по которому нужно переходить на общую систему налогообложения и оплачивать НДС и НДФЛ (налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц прим. «Мосленты»).
Чтобы скрыть размер реальных доходов, блогер организовала поступление денег на контролируемые ею счета ИП. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на 120 миллионов рублей. В квартире Митрошиной и тех, кто мог быть причастен к преступлению, были проведены обыски. В настоящее время устанавливается причастность блогера и других лиц к совершению похожих противозаконных действий.
Ранее обвинения в неуплате налогов более чем на 300 миллионов рублей были предъявлены блогерам Валерии Чекалиной и ее мужу.