В отношении блогера Саши Митрошиной возбудили уголовное дело

В отношении блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с физического лица»). В казну города она недоплатила 120 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет Российской федерации.

Как сообщает ведомство, Митрошина имела статус индивидуального предпринимателя с октября 2020 по май 2022 года и платила налоги по упрощенной системе налогообложения, используя аффилированные и контролируемые ею ИП. При этом от своих курсов по образованию она получала доход, по которому нужно переходить на общую систему налогообложения и оплачивать НДС и НДФЛ (налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц прим. «Мосленты»).