Митя Фомин раскрыл способы поддерживать хорошую форму в преддверии 50-летия

Способы поддерживать хорошую физическую форму в преддверии 50-летия раскрыл певец Митя Фомин. В специальном выпуске шоу «Алена, блин!» для VK он рассказал о курсе клизм, ограничениях в еде и спорте.

«Мите Фомину почти 50, а посмотрите на его бицепсы! Что ты делаешь? Недавно ты показывал в соцсетях, как тебе ставят клизму…» — обратилась к артисту ведущая шоу Алена Жигалова.

«Да, я был в клинике в Карелии, там из меня выкачали все дерьмо. Я считаю, что это полезно. И этого не надо стесняться, потому что это совершенно естественный медицинский ритуал, который используется повсеместно. Если об этом не говорить, то люди не узнают о чудодейственной силе этой процедуры», — заявил Фомин.

Певец напомнил, что по образованию он врач, поэтому для него нет запретных тем, связанных со здоровьем.

Артист рассказал, что держать себя в форме ему также помогает спорт — он бегает по пять-шесть километров ежедневно.

«Когда я дома, бегаю в центре Москвы. Нескучный сад, парк у Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы — очень подходящие для этого локации. Когда выезжаю на гастроли, обязательно выбираю себе беговой маршрут в другом городе», — поделился он.

Еще один секрет подтянутого тела Фомина — диета. Он старается не налегать на углеводы.

Ранее Фомин заявил о готовности стать отцом в 50 лет.