В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника

В Москве задержали охранника фитнес-клуба, обстрелявшего бойца ММА Багдата Дюсембаева, известного как Казах. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

38-летний злоумышленник по имени Максим Пахомов задержан на 48 часов. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее стало известно, что Дюсембаев приехал в фитнес-клуб на автомобиле, чтобы приобрести абонемент. Он припарковался у входа, и это возмутило сотрудника паркинга. Тот вызвал службу безопасности. Один из прибывших охранников после словесной перепалки выстрелил в бойца шесть раз. Спортсмена доставили в больницу с пулевыми ранениями груди, плеча и поясницы.