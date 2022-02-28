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В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника

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В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали охранника фитнес-клуба, обстрелявшего бойца ММА Багдата Дюсембаева, известного как Казах. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

38-летний злоумышленник по имени Максим Пахомов задержан на 48 часов. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее стало известно, что Дюсембаев приехал в фитнес-клуб на автомобиле, чтобы приобрести абонемент. Он припарковался у входа, и это возмутило сотрудника паркинга. Тот вызвал службу безопасности. Один из прибывших охранников после словесной перепалки выстрелил в бойца шесть раз. Спортсмена доставили в больницу с пулевыми ранениями груди, плеча и поясницы.

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