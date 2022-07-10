Диетолог предупредила о неприятных последствиях употребления фруктов

О неприятных последствиях употребления большого количества сезонных фруктов в интервью радио Sputnik предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Даже если фрукты не очень калорийные, превышение разовой нормы может оказать негативное влияние на организм человека — например, на печень. Фруктозу нужно как-то утилизировать, поэтому могут увеличиваться жировые отложения. Кроме того, если съесть много фруктов за один раз, это может привести к вздутию и повышенному газообразованию», — заявила врач.

Дианова уточнила, какую порцию фруктов можно назвать большой: «Слишком много фруктов — это, например, полкилограмма за один раз. Средняя разовая порция фруктов, неважно, что именно это будет, для женщин составляет 150-200 граммов, для мужчин — 200-250 граммов. Если мужчина "компактный", то количество фруктов лучше уменьшить».

Диетолог добавила, что количество фруктов также зависит от того, с чем их употребление сочетать. «Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени и фруктах, должна составлять примерно половину каждого приема пищи. Если вы съели котлету, макароны и овощной салат, то уже получили все необходимые элементы. Если вы съели мало овощей или не хотите их есть, смело можно заменить их на фрукты», — пояснила она.

Чтобы избежать резкого скачка уровня сахара в крови после перекуса фруктами, вместе с ними можно употребить белково-жировые продукты — например, кусочек сыра или творог. «Женщинам достаточно 20-25 граммов сыра, мужчинам — в среднем 30 граммов. Творога можно чуть больше, чем сыра», — сказала Дианова.

Ранее ускоряющие старение продукты назвала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. По ее словам, в первую очередь речь идет о сладком и углеводах.