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16:12, 01 января 2023
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Многодетная «Миссис Россия» показала свое праздничное платье с глубоким декольте

Многодетная «Миссис Россия» показала свое праздничное платье с глубоким декольте
Фото: @polinadibrova

Свое праздничное платье с глубоким декольте показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

«С Новым 2023 годом, мои дорогие! Пусть каждый дом будет наполнен любовью, счастьем и благополучием! Пусть год подарит каждому много ярких, добрых моментов! Обнимаю вас всем сердцем, давайте верить в чудеса!» — обратилась многодетная Диброва к подписчикам.

В комментариях фолловеры поздравили модель в ответ и оставили множество комплиментов ее праздничному образу. «Вы очень красива», «Полина, вы невероятно красивая, сияющая, счастливая», «Вы прекрасны! Оставайтесь всегда такой яркой и красивой», — написали юзеры.

Ранее Диброва показала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.

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