Многодетная «Миссис Россия» отказалась от купальников с твердой чашкой
Жена телеведущего Диброва отказалась от купальников с твердой чашкой после пластики груди.
Об отказе от купальников с твердой чашкой после пластики груди рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена известного телеведущего Дмитрия Диброва и мать троих детей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва. Сейчас звездная семья отдыхает в Таиланде.
«Смотрите, какую красоту я заказала к поездке в Тай. Прежде никогда бы не посмела надеть лиф без твердой чашки», — призналась она под опубликованным в сторис фото в откровенном бикини голубого цвета на завязках.
В ленте многодетная мать также показала второй купальник — слитный, черного цвета, практически полностью открывающий бока и тоже без твердых чашек.
Фото: Фото: @polinadibrova
В комментариях поклонники оценили фигуру Дибровой, но напомнили ей, что она отдыхает с тремя сыновьями. «Возникает вопрос: прилично и этично ли маме демонстрировать купальники довольно больше, чем положено, открытые? Существуют ли какие-то рамки приличия, если рядом трое подрастающих мальчиков?» — написал один из них.
Ему ответила одна из подписчиц Дибровой. «Если ты мама, то сразу в тетку старую надо переодеться? На пляже эти три подрастающих мальчика могут такого понасмотреться… Особенно в Таиланде», — написала она.
Ранее Диброва показала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.