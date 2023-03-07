Многодетная «Миссис Россия» отказалась от купальников с твердой чашкой

Об отказе от купальников с твердой чашкой после пластики груди рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена известного телеведущего Дмитрия Диброва и мать троих детей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва. Сейчас звездная семья отдыхает в Таиланде.

«Смотрите, какую красоту я заказала к поездке в Тай. Прежде никогда бы не посмела надеть лиф без твердой чашки», — призналась она под опубликованным в сторис фото в откровенном бикини голубого цвета на завязках.

В ленте многодетная мать также показала второй купальник — слитный, черного цвета, практически полностью открывающий бока и тоже без твердых чашек.