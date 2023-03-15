Многодетная «Миссис Россия» в образе героини сказки восхитила пользователей сети
Молодая жена телеведущего Диброва пришла на вечеринку в Москве в наряде Белль.
В наряде главной героини сказки «Красавица и чудовище» пришла на вечеринку в Москве молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва. Ее образ восхитил пользователей Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я превратилась в Белль из моего любимого мультфильма. А какой ваш любимый мультфильм Disney?» — обратилась многодетная знаменитость к своим подписчикам. В комментариях ее фолловеры вспомнили Покахонтас, Белоснежку и Спящую красавицу.
Диброва объяснила, что каждый год проводит тематические вечеринки для своего женского клуба. В этот раз главной темой стали сказки. Для участниц был устроен и парад костюмов, и бальные танцы, а закончилось все «дискотекой принцесс».
«Вы невероятно креативны! Восхищаюсь», «Роскошно», — отметили поклонники модели.
Ранее Диброва заявила об отказе от купальников с твердой чашкой. Она опубликовала несколько пляжных снимков с отдыха в Таиланде.