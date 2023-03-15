Многодетная «Миссис Россия» в образе героини сказки восхитила пользователей сети

В наряде главной героини сказки «Красавица и чудовище» пришла на вечеринку в Москве молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва. Ее образ восхитил пользователей Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я превратилась в Белль из моего любимого мультфильма. А какой ваш любимый мультфильм Disney?» — обратилась многодетная знаменитость к своим подписчикам. В комментариях ее фолловеры вспомнили Покахонтас, Белоснежку и Спящую красавицу.