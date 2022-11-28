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11:44, 28 ноября 2022
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Многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в купальнике

Многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в купальнике
Фото: @polinadibrova

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), отдыхающая на Мальдивах жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

«Как быстро летит время, осталось совсем немного», — написала она под серией сделанных у бассейна на берегу океана фото. В сторис многодетная модель выложила видео из этой же локации.

В кадре на Дибровой — бежевый слитный купальник с открытой спиной. Ее поклонники увиденное оценили. «Полина, вы шикарно выглядите», «Купальник очень красивый», «На этом фото все идеально», «Это точно рай», — написали они в комментариях под постом.

Ранее Диброва продемонстрировала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.

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