Многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в купальнике
Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), отдыхающая на Мальдивах жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.
«Как быстро летит время, осталось совсем немного», — написала она под серией сделанных у бассейна на берегу океана фото. В сторис многодетная модель выложила видео из этой же локации.
В кадре на Дибровой — бежевый слитный купальник с открытой спиной. Ее поклонники увиденное оценили. «Полина, вы шикарно выглядите», «Купальник очень красивый», «На этом фото все идеально», «Это точно рай», — написали они в комментариях под постом.
Ранее Диброва продемонстрировала результат пластической операции. Она призналась, что давно мечтала о коррекции бюста, чтобы вернуть ему форму, которая была до родов и похудения.