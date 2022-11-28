Многодетная «Миссис Россия» показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), отдыхающая на Мальдивах жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

«Как быстро летит время, осталось совсем немного», — написала она под серией сделанных у бассейна на берегу океана фото. В сторис многодетная модель выложила видео из этой же локации.