Многодетная модель Анастасия Костенко сфотографировалась в купальнике

Фотографию с пляжа опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 28-летняя модель, мать троих детей Анастасия Костенко.

«Я попала в сети, которые ты метил. Я самая счастливая на всей планете», — подписала Костенко снимок словами из песни исполнительницы Юлианны Карауловой, адресуя свое послание мужу.

Модель поделилась подборкой кадров с мальдивского пляжа. Она позировала в раздельном купальнике в черно-белую полоску, сверху которого было надето платье в сетку. Образ дополнили крупные серьги-кольца и темные солнцезащитные очки.

«Настя, вы потрясающая, а платье на вас сидит идеально», «Шикарная», «Не верится, что эта девушка троих детей родила», «Это незаконно быть настолько красивой. Фигура, конечно, бомба», «Самая прекрасная», «Вас надо на обложку журнала», «Жаркие фотки, и фигура огонь», «Какая милая», «Русалочка», — прокомментировали поклонники.

Ранее жена популярного футболиста показала фигуру в боди.