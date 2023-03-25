Жена популярного футболиста показала фигуру в боди

Фигуру в боди показала жена популярного футболиста Евгения Алдонина Ольга. Кадры в откровенном наряде она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для фотосессии Алдонина надела бежевое боди с высокой талией, дополнив образ ботфортами и плащом в тон. «Я считаю, что шикарно подготовилась. Каждый раз пересматриваю и хочу повторить…Столько можно было красоты снять. Образ и идея мои», — подписала звезда кадры со съемки.

Фолловеры восхитились внешним видом супруги футболиста. «Боже, какие ноги», «Фигура топ», «Совершенство», — написали они.

Ранее фигуру в купальнике показала актриса Марьяна Спивак. Знаменитость опубликовала фото с отдыха в Дубае.