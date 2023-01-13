Странное поведение жены футболиста Тарасова рассмешило пользователей сети

«Димка, как жена?» — подписала журналистка ролик.

На видео многодетная мать странно жестикулирует, пытаясь безуспешно повторять слова за мужем, открывая рот. На протяжении всего видео Тарасова широко улыбается.

«Выглядит странно», «Неадекватно», «Жена-сурдопереводчик — горе в семье», «Это когда не знаешь слов в песне, а петь хочется и поешь только окончания», «Что с ними?» — прокомментировали юзеры.

Ранее журналисты отметили странное поведение балерины Анастасии Волочковой в московском суде. Артистка веселилась и хохотала, пытаясь сдержать приступы смеха.