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18:13, 13 января 2023
1 мин.

Странное поведение жены футболиста Тарасова рассмешило пользователей сети

Странное поведение жены футболиста Тарасова рассмешило пользователей сети
Кадр: Telegram-канал Voda

Пользователей сети рассмешило странное поведение жены футболиста Дмитрия Тарасова, 28-летней российской модели Анастасии Костенко — видео с фотосессии супругов поделилась в своем Telegram-канале телеведущая Алена Водонаева.

«Димка, как жена?» — подписала журналистка ролик.

На видео многодетная мать странно жестикулирует, пытаясь безуспешно повторять слова за мужем, открывая рот. На протяжении всего видео Тарасова широко улыбается.

«Выглядит странно», «Неадекватно», «Жена-сурдопереводчик — горе в семье», «Это когда не знаешь слов в песне, а петь хочется и поешь только окончания», «Что с ними?» — прокомментировали юзеры.

Ранее журналисты отметили странное поведение балерины Анастасии Волочковой в московском суде. Артистка веселилась и хохотала, пытаясь сдержать приступы смеха.

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