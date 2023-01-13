Странное поведение жены футболиста Тарасова рассмешило пользователей сети
Пользователей сети рассмешило странное поведение жены футболиста Дмитрия Тарасова, 28-летней российской модели Анастасии Костенко — видео с фотосессии супругов поделилась в своем Telegram-канале телеведущая Алена Водонаева.
«Димка, как жена?» — подписала журналистка ролик.
На видео многодетная мать странно жестикулирует, пытаясь безуспешно повторять слова за мужем, открывая рот. На протяжении всего видео Тарасова широко улыбается.
«Выглядит странно», «Неадекватно», «Жена-сурдопереводчик — горе в семье», «Это когда не знаешь слов в песне, а петь хочется и поешь только окончания», «Что с ними?» — прокомментировали юзеры.
Ранее журналисты отметили странное поведение балерины Анастасии Волочковой в московском суде. Артистка веселилась и хохотала, пытаясь сдержать приступы смеха.