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11:27, 25 февраля 2023
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Известная модель поделилась рецептом идеальных блинов

Известная модель поделилась рецептом идеальных блинов
Фото: Telegram-канал RESHETOVA

Рецептом идеальных блинов поделилась в своем Telegram-канале экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова.

«Идет масленичная неделя, а это значит, что можно официально лакомиться блинчиками! У меня блины ассоциируются с детством, с чем-то очень теплым и уютным. Блинчики с маслом, приготовленные бабушкой, когда-то были самыми вкусными и очень долгожданными. А теперь это любимое лакомство моего сыночка», — рассказала она.

Для приготовления идеальных блинов Решетова предлагает растопить 50 граммов сливочного масла, добавить к нему 200 граммов воды, 500 граммов молока, 4 яйца, 200 граммов муки, щепотку соли, щепотку ванилина и по желанию столовую ложку сахара. Все это хорошо перемешать миксером до консистенции жидких сливок и оставить на 30 минут.

«Смажьте антипригарную сковороду сливочным маслом и приступайте к жарке. Приятного аппетита!» — заключила модель.

Ранее правила потребления блинов с начинками раскрыла эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. Она отметила, что начинки часто значительно увеличивают калорийность блюда.

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