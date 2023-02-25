Известная модель поделилась рецептом идеальных блинов

Для приготовления идеальных блинов Решетова предлагает растопить 50 граммов сливочного масла, добавить к нему 200 граммов воды, 500 граммов молока, 4 яйца, 200 граммов муки, щепотку соли, щепотку ванилина и по желанию столовую ложку сахара. Все это хорошо перемешать миксером до консистенции жидких сливок и оставить на 30 минут.

«Смажьте антипригарную сковороду сливочным маслом и приступайте к жарке. Приятного аппетита!» — заключила модель.

Ранее правила потребления блинов с начинками раскрыла эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. Она отметила, что начинки часто значительно увеличивают калорийность блюда.