Раскрыты правила потребления блинов с начинками

Кроме того, специалист не рекомендует в одной начинке сочетать полярные ингредиенты: сметану или йогурт с фруктами, рыбу со сметаной или сливками. Такие топпинги могут вызвать брожение в желудке. Также не самым лучшим вариантом является сгущенка: в ней «сошлись» животные жиры и сахар. Такое сочетание с дрожжевым мучным продуктом может вызвать тяжесть в желудке. Вохмянина советует отдавать предпочтение варенью, если хочется сладкой начинки.

«В топ наихудших начинок входят салаты, заправленные майонезом: вздутие гарантировано. Если очень хочется начинить блины, пусть это будут чистые топпинги: тушеный фарш, красная рыба, икра, творог без варенья и сахара. Одна из лучших начинок — хумус, тушеные овощи и паста из баклажанов. В них немного жира, и они хорошо усваиваются», — порекомендовала она.

Ранее Вохмятина назвала правила хранения уже приготовленных блинов. Она уточнила, что способ их хранения зависит от того, с начинкой они или без.