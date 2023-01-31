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15:27, 31 января 2023
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Известная модель поделилась секретом похудения

Известная модель поделилась секретом похудения
Фото: @volkonskaya.reshetova

Секретом качественного похудения после расставания с рэпером Тимати поделилась с подписчиками в Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) известная модель и блогер Анастасия Решетова. Она опубликовала свою фотографию в максимальном весе — 70 килограммов.

«Никаких врачей, а изменение пищевых привычек и еще мне подходит интервальное голодание (без ужина 16/8). Лучшей мотивацией стали мои фото до набора веса. Сейчас дело лишь за спортом», — ответила она на вопрос подписчика о том, какой врач помог ей сбросить вес.

Ранее Решетова продемонстрировала свою фигуру на кадрах, сделанных в спортзале. «Это тело само себя не сделает», — подписала видеоролик знаменитость.

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