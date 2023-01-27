Люди
16:13, 27 января 2023
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Известная модель показала лицо без косметики

Известная модель показала лицо без косметики
Фото: @volkonskaya.reshetova

Лицо без косметики показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова.

Девушка опубликовала коллаж с селфи, сделанными в ванной. На фото она запечатлена в белом халате. У нее мокрые волосы, а под глазами — патчи.

По словам Решетовой, она получает удовольствие от ухода за собой. «Чем старше становишься, тем сильнее любишь и ценишь свою кожу, тело, да и здоровье в целом. Никогда не пренебрегаю своими ритуалами красоты», — написала она.

Ранее 42-летняя Анна Семенович показала селфи без фильтров. Знаменитость опубликовала фото, на котором появилась в бирюзово-белом наряде с глубоким декольте.

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