Люди
19:21, 16 января 2023
1 мин.

42-летняя Анна Семенович показала селфи без фильтров

42-летняя Анна Семенович показала селфи без фильтров
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Селфи без фильтров показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 42-летняя певица и актриса Анна Семенович.

Знаменитость опубликовала фото, на котором появилась в бирюзово-белом наряде с глубоким декольте. На голове у Семенович повязка, фиксирующая зачесанные назад волосы. В комментариях артистка отметила, что на изображение не были наложены фильтры.

«Фото не самое удачное», «На пенсию пора уже», «Большая такая без фотошопа», «При всем уважении, вы плохо выглядите», «Все-таки большая грудь прибавляет и возраст, и объем», «Такая отекшая и несвежая», — раскритиковали снимок некоторые пользователи сети. Однако большинство поклонников оставили положительные комментарии и комплименты.

Ранее Анна Семенович раскрыла свое отношение к «уколам красоты».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.