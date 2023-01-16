42-летняя Анна Семенович показала селфи без фильтров

Селфи без фильтров показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 42-летняя певица и актриса Анна Семенович.

Знаменитость опубликовала фото, на котором появилась в бирюзово-белом наряде с глубоким декольте. На голове у Семенович повязка, фиксирующая зачесанные назад волосы. В комментариях артистка отметила, что на изображение не были наложены фильтры.

«Фото не самое удачное», «На пенсию пора уже», «Большая такая без фотошопа», «При всем уважении, вы плохо выглядите», «Все-таки большая грудь прибавляет и возраст, и объем», «Такая отекшая и несвежая», — раскритиковали снимок некоторые пользователи сети. Однако большинство поклонников оставили положительные комментарии и комплименты.

Ранее Анна Семенович раскрыла свое отношение к «уколам красоты».