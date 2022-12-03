Известная модель призналась в своей зависимости

В зависимости от чистоты призналась в своем Telegram-канале экс-возлюбленная рэпера Тимати и мать его сына, известная модель Анастасия Решетова.

«У меня есть "бзик" на чистоте. Мне важно, чтобы все лежало на своих местах. Я не могу находиться в помещении, где беспорядок и грязь. Даже если в этот момент я занята, если у меня гости, я могу прорваться и начать убираться», — рассказала она.

Решетова отметила, что часто принимает душ и моет голову, часто умывается и меняет полотенца и постельное белье. «Я не могу сказать, что это совсем здоровая привычка. Как вы знаете, это смывает липидный слой кожи, и она теряет защитный барьер. Но мне очень важно ощущение чистоты. Как тела, так и пространства», — заявила модель.

Она добавила, что постоянно выкидывает или отдает свои вещи, от чего ей становится легче. «Прочитала, что это часто приходит из детства. Когда ребенок с упором воспитывается на чувстве ответственности», — поделилась знаменитость.

Ранее Решетова раскрыла место первой работы. «В мои 15 лет мама устроила меня в компанию социальных исследований», — поделилась она.