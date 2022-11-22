Россияне сравнили известную модель с пластиковой куклой

Пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), сравнили с куклой известную модель и экс-возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову.

Знаменитость опубликовала серию снимков в обтягивающем голубом платье, подчеркивающем ее формы. Образ дополнили крупное ожерелье и серьги-гвоздики. Волосы модели распущены, на лицо нанесен нюдовый макияж, на глазах — стрелки. «Я тут будто в "пластиковом" варианте», — подписала пост Решетова.

«Словно кукла», «Очень красивая», «Фигура нереальная», «Богиня», «Лучшая версия Барби», «Похожа на идеальный манекен», — написали фолловеры.

Некоторые юзеры заметили сходство модели с древнеегипетской царицей Клеопатрой, другие увидели сходство с принцессой Жасмин из диснеевского мультфильма «Аладдин» и с американской актрисой Меган Фокс.

Ранее Волочкову в новом образе сравнили с героиней фильмов ужасов. Знаменитость опубликовала на личной странице снимок, на котором запечатлена в свадебном платье кремового цвета с длинной фатой.