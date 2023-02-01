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10:42, 01 февраля 2023
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24-летняя российская модель показала фигуру в бикини

24-летняя российская модель показала фигуру в бикини
Фото: @polinabertrand

Фигуру в черном бикини показала подписчикам в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) 24-летняя российская модель, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова Алеся.

«Витамин С», — подписала она снимок. На фото недавно ставшая матерью манекенщица позирует в черном раздельном купальнике с бретелями, обвязанными вокруг талии.

24-летняя российская модель показала фигуру в бикини

Фото: @polinabertrand

«Алеся вообще лучшая», «Суперженщина», «Как красиво», «Выглядит отлично», «Ты просто идеальная», — восхитились увиденным юзеры.

Ранее фотографией в бикини поделилась журналистка Ксения Собчак. Звезда позировала, сидя в банной бочке на фоне алтайского зимнего пейзажа.

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