24-летняя российская модель показала фигуру в бикини

Фигуру в черном бикини показала подписчикам в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) 24-летняя российская модель, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова Алеся.

«Витамин С», — подписала она снимок. На фото недавно ставшая матерью манекенщица позирует в черном раздельном купальнике с бретелями, обвязанными вокруг талии.