Собчак в бикини раскрыла свое местоположение

Свое местоположение раскрыла в личном Telegram-канале известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она сфотографировалась в бикини, сидя в банной бочке на фоне алтайского зимнего пейзажа, и прикрепила снимок к посту.

«Быстро сюда добраться можно только на вертолете, и это создает определенный фильтр: людей мало, полное соединение с природой… Ну и баня в снежном лесу — бесценно», — описала Собчак место своего пребывания.

Журналистка отметила, что в прошлый раз была на Алтае летом и останавливалась в другом месте. В этот раз она решила опробовать отдых в одном из отелей на Телецком озере.

«Волочкова style», «Ксюша топчик! В отличной форме», «Прям худышечка. А вокруг красота», «Фигура — просто бомба! Восхищаюсь!» — отреагировали на увиденное фолловеры телеведущей. Одна из участниц дискуссии заметила, что Собчак втянула живот.

Ранее Собчак ответила на слухи о продаже своего дома в Подмосковье. Она также высказалась о цене особняка.