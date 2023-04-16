Владельцев некоторых моделей iPhone предупредили об исчезновении важных функций

Об исчезновении важных функций владельцев некоторых моделей iPhone в беседе с агентством «Прайм» предупредил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Речь идет об iPhone 4, 4s, 5 и всех ранее выпущенных моделях на iOS 11, которые будут лишены функций, связанных с Apple.

Так, на указанных моделях смартфонов пропадут AppStore, облачные сервисы, связь с картами и другие опции. Кузьменко подчеркнул, что перепрошить старые телефоны не получится. Точные сроки отключения сервисов пока неизвестны. Предположительно, это произойдет в мае.

Ранее стало известно, что одним из самых популярных смартфонов у москвичей, вошедший в тройку лидеров по продажам, стал iPhone 13 Pro Max.