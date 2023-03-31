МегаФон назвал самую популярную модель iPhone у москвичей

Одним из самых популярных смартфонов у москвичей, вошедший в тройку лидеров по продажам, стал iPhone 13 Pro Max. Смартфон лидирует по количеству новых подключений к мобильной сети МегаФона в Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе компании.

За год iPhone 13 Pro Max с 28 строчки рейтинга поднялся на третью, на второй строчке расположился iPhone XR, а лидерство сохраняет iPhone 11. Специалисты во многом связывают возросшую популярность iPhone 13 с падением цены на данную линейку после появления на рынке iPhone 14.

По данным МегаФона, в Москве самый высокий процент пользователей устройств Apple по России. Доля этого бренда в столице составляет 28,7 процента, в целом по стране на Apple приходится 18,7 процента гаджетов. Реже москвичи предпочитают покупать технику брендов Samsung (23,8 процента) и Xiaomi (23,2 процента).

Ранее МегаФон ускорил интернет в парках «Пехорка», «Солнечная» и «Заречная» в Балашихе.