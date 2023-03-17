Стилист Лисовец перечислил актуальные в весенне-летнем сезоне модели брюк

Актуальные в весенне-летнем сезоне модели брюк перечислил в новой статье на своем сайте популярный стилист Владислав Лисовец. Он порекомендовал женщинам и мужчинам носить широкие кожаные брюки и клеш.

«В основном, конечно, речь про свободные и широкие, струящиеся модели в пол, большой акцент на кожу, причем не только с фактурой глянца или матовой поверхностью, но и с анималистичными принтами — например, под питона», — отметил эксперт.

По словам Лисовца, даже женщинам стоит иметь не одну пару брюк в гардеробе на сезон. Весной и летом он посоветовал обратить внимание также на модели карго с большим количеством вместительных карманов: их можно выбирать как с высокой, так и с низкой посадкой.

Своими фаворитами сезона стилист назвал брюки в стиле 1970-х — узкие рок-н-ролльные или расклешенные.

Ранее Лисовец перечислил актуальные фасоны юбок на весенне-летний сезон. Он призвал женщин носить мини и пайетки.