Мошенники начали чаще атаковать молодежь в соцсетях

Мошенники чаще начали атаковать молодежь при помощи социальных сетей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Так, теперь целью аферистов в три раза чаще начали становиться молодые люди в возрасте 18-22 лет. При этом злоумышленники придерживаются классической схемы со звонками от якобы службы безопасности банка или государственного органа. Аферисты внушают жертве, что с ее счетом хотят провести мошенническую операцию и предлагают вывести средства на «безопасный» счет.

Отмечается, что теперь мошенники начали звонить не от имени Сбербанка, а от имени других банков. Также мошенники используют схему со взятием кредита. Для большей правдоподобности аферисты подставляют номера телефонов, которые указываются на официальных сайтах прокуратуры, следственных органов или других госорганов.

Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему обмана пенсионеров.