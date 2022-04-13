Мошенники разработали новую схему обмана пенсионеров. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, неподалеку от отделения банка приезжие вошли в доверие к 88-летней жительнице города. Мужчины пожаловались, что попали в сложную ситуацию: в чужой стране они оказались без денег на аренду жилья, а родные могут помочь им только переводом на счет гражданина России — якобы только в этом случае есть возможность его обналичить. Аферисты добавили, что для совершения данных действий прежде необходимо снять все сбережения со счета гражданина РФ, а после перевода можно будет положить их обратно.

Пожилая женщина поверила мошенникам и сняла со счета все свои накопления в размере 880 тысяч рублей. После того, как мужчины якобы осуществили все необходимые действия, они передали россиянке ее деньги обратно. Вскоре выяснилось, что аферисты подменили купюры на поддельные.

Полицейские задержали подозреваемых на территории Московской области. По факту было возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

Ранее были названы пять наиболее популярных схем финансового мошенничества в России.