Молодой человек изнасиловал знакомую женщину в столичной подсобке

Молодой человек 2002 года рождения изнасиловал знакомую 42-летнюю женщину в подсобке на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 июля в подсобном помещении на Туристкой улице в Москве. В ходе допроса задержанный полностью признал вину, в настоящий момент он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Ранее полиция задержала двух молодых людей за изнасилование женщины в московском парке.