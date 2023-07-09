17:13, 09 июля 2023
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Молодой человек изнасиловал знакомую женщину в столичной подсобке
Молодой человек изнасиловал знакомую 42-летнюю женщину в подсобке на северо-западе Москвы.
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Молодой человек 2002 года рождения изнасиловал знакомую 42-летнюю женщину в подсобке на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
По данным ведомства, инцидент произошел 5 июля в подсобном помещении на Туристкой улице в Москве. В ходе допроса задержанный полностью признал вину, в настоящий момент он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Ранее полиция задержала двух молодых людей за изнасилование женщины в московском парке.