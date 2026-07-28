Молодой москвич отдал мошенникам 75 миллионов рублей после звонка из «военкомата»

Полиция задержала троих жителей Москвы в возрасте 20-21 года, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Их жертвой стал 18-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Согласно сообщению, юноше позвонили якобы из военкомата и сообщили о необходимости прибытия. При этом пропуск необходимо было оформить заранее. Для этого лжесотрудник военкомата попросил назвать код из СМС, после чего разговор прекратился. Вскоре с молодым человеком снова связались и сообщили, что неизвестные якобы взломали его аккаунт налогоплательщика, завладели персональными данными и использовали их для перевода денежных средств человеку, находящемуся в федеральном розыске. В результате теперь он сам якобы является подозреваемым в финансировании терроризма.

Чтобы избежать привлечения к ответственности, жертве предложили задекларировать все имеющиеся дома сбережения и ценные вещи, передав их посыльному. Сначала юноша передал курьеру 43 миллиона рублей, а затем позволил «внештатному сотруднику» аферистов пройти в квартиру, где тот вскрыл родительский сейф с деньгами и ювелирными украшениями. В результате общая сумма ущерба составила 75 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности всех курьеров и задержали их по местам жительства в Москве. Они пояснили, что сами стали жертвами мошенников по аналогичной схеме», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанных заключили под стражу. Сейчас правоохранители разыскивают их соучастников, а также устанавливают их причастность к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Ранее в Москве 18-летний студент отдал мошенникам деньги и ценности на более чем 80 миллионов рублей. Все началось со звонка якобы из поликлиники по поводу прохождения диспансеризации.