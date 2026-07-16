В Москве студент отдал мошенникам деньги и ценности на 80 миллионов рублей

В Москве 18-летний студент отдал мошенникам деньги и ценности на более чем 80 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города Москвы.

Сначала молодому человеку позвонили якобы из поликлиники по поводу прохождения диспансеризации. Далее студент рассказал неизвестным свои анкетные данные, назвал код из смс, после чего его личный аккаунт на портале Госуслуги был взломан.

В итоге юношу убедили собрать все имевшиеся в доме сбережения и ценности и отдать курьеру. Общий ущерб превысил 80 миллионов рублей, уточнили в прокуратуре.

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц. Дело находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в столичном Тушино задержали курьера мошенников, которые обманули 13-летнюю девочку на 4 миллиона рублей.