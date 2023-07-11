Доктор Павлова назвала основные способы сохранить молодость кожи

Основные способы сохранения молодость кожи в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Для этой цели она посоветовала добавлять в привычный рацион больше белка.

Врач пояснила, что белок в большом количестве содержится в кисломолочных продуктах, однако употреблять их нужно преимущественно в первой половине дня. Павлова также порекомендовала высыпаться и регулярно пользоваться увлажняющими кремами для сохранения упругости кожи.

По ее словам, необходимо пить достаточное количество воды. Жидкость, по словам медика, выводит токсины из организма, способствуя выработке собственного коллагена в организме. Врач подчеркнула, что для сохранения молодости необходимо регулярно проверять здоровье, так как внутренние воспаления всегда отражаются на коже.

При этом употребление коллагена она назвала бесполезной процедурой, так как этот белок, попадая в организм распадается до аминокислот.

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