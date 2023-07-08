22:00, 08 июля 2023
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Эндокринолог перечислила вредные для кожи лица продукты
Эндокринолог Павлова призвала отказаться от мороженого при борьбе с угрями.
Фото: Unsplash
Отказаться от мороженого при борьбе с угрями призвала в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
«Я вас, возможно, немного удивлю, но у людей с угревой болезнью частота употребления молока (или мороженого) в четыре раза выше, чем у людей без прыщей», — написала врач.
По словам Павловой, на время лечения кожи точно придется отказаться от сладких молочных продуктов. Из рациона также следует убрать шоколад и любые сладости, алкоголь, жирное и жареное, очень острое и содержащее уксус.
Ранее доктор Павлова назвала полезные для мозга продукты.