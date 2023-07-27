Поклонники заподозрили певицу Монеточку в новой беременности

На вторую беременность намекнула во время прямого эфира в TikTok певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Артистка рассказала поклонникам об изменившихся предпочтениях в еде.

«Какой-то пошел отказ от мяса. Прям вот не хочу и все. Ни курицу, ни другое мясо. Знаете, я могу съесть мясо только в каком-то спрятанном виде, в каком-нибудь наггетсе. Когда оно все пережарено, переварено, спрятано. Ну у меня и в первую беременность тоже так было», — сказала она.