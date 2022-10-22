Люди
09:47, 22 октября 2022
2 мин.

Известный стилист перечислила правила создания грамотного монохромного образа

Известный стилист перечислила правила создания грамотного монохромного образа
Фото: Artificial Photography / Unsplash

Правила создания грамотных образов в монохромном стиле, ставшем одним из трендов этой осени, перечислила в беседе с «Мослентой» стилист, имиджмейкер, ведущая телеканала FASHION TV Россия Ольга Беликова.

«Монохром — это сочетание вещей одной цветовой гаммы в одном наряде. Важно понимать, что такую комбинацию составляют не из одежды одного и того же оттенка, а из вещей разных оттенков одного цвета», — сказала известный стилист.

У каждого цвета есть теплые и холодные тона, в монохромности может присутствовать как сочетание «холоднее-теплее», так и «светлее-темнее», уточнила Беликова. Однако сначала стоит понять, подходит ли вам конкретный цвет вообще, а уже потом разбираться с наиболее подходящими оттенками.

«Правильно подобранные тона визуально омолаживают, делают образ свежее и приятнее. При выборе не забывайте учитывать цвет своих глаз, цвет кожи и цвет волос», — отметила имиджмейкер.

Стилист посоветовала комбинировать текстуры: мех, вельвет, бархат, замша, деним, шифон и так далее. «Это сделает наряд визуально многослойным, интересным, а также поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки», — объяснила собеседница «Мосленты».

Беликова также порекомендовала не бояться дополнять монохромные образы подходящими по цвету аксессуарами или принтами. По ее мнению, любой такой наряд требует дополнений в виде сумок, часов, браслетов или обуви с деталями, в противном случае он станет «плоским» и скучным. То же самое можно сказать и о принтах, помогающих монохромным образам становиться более интересными, отметила стилист.

Ранее Беликова перечислила правила ответственного потребителя, соблюдение которых надолго сохранит жизнь любой вещи. Главным из них она назвала правильную стирку.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.