Московскому сыну кубинского революционера одобрили израильское гражданство

Об одобрении права на получение израильского гражданства рассказал на своей странице в Fecebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российский сын кубинского революционера, известный столичный музыкант, лидер группы Jah Division Герберт Моралес.

«Прошел консульскую проверку, вышел из Натива и встретил Алексея Михайловича Паперного (российский поэт, музыкант, основатель группы "Паперный ТАМ" и кафе-клуба "Китайский Летчик Джао Да" в Москве. — Примеч. "Мосленты")», ― написал он.

К посту Моралес прикрепил совместное селфи с Паперным. Подписчики обратили внимание на здание за их спинами, на котором изображен человек с головой кота. «Все трое зачетные», «Котик рулит», «Котики везде! И все прекрасно выглядят», «Фото идеально подходит для обложки винила», — написали они.

Фолловеры поздравили Моралеса с шагом к новому гражданству. «Вот так и выяснилось, что все хорошие русские музыканты на самом деле евреи», — не удержался от шутки один из них.

«Ну все! Жизнь заиграла по-другому. Интересно чувствовать себя репатриантом! Как будто заново родился с учетом опыта прожитой жизни», — написал Моралес в следующем посте.

Ранее переехавшая в Израиль россиянка, жена раввина Йосефа Херсонского Мария Хлоповская сравнила Тель-Авив с Москвой. В первую очередь, по ее мнению, жители двух городов отличаются разными ценностями.