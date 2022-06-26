Поэтесса вспомнила о детских играх в московском морге

Известная советская и российская поэтесса, автор текстов песен, переводчица, член Союза писателей Москвы Лариса Рубальская в интервью «Москвич Mag» вспомнила о том, как она ребенком ходила играть в один из московских моргов.

Женщина уточнила, что родилась и выросла в районе проспекта Мира. Здесь находился институт Склифосовского, который был местом притяжения местных детей. «Каждый день мы ходили к "Склифу" смотреть покойников — дураки, не понимали, что такое морг», — рассказала Рубальская.

Она добавила, что иногда взрослые ловили их там и возвращали домой, но это не мешало детям из раза в раз зарывать на территории морга различные клады и играть в «казаков-разбойников».

Ранее россиянку возмутил магазин ритуальных услуг на территории больницы. «Это как понимать? Идешь в больницу — можешь зайти, заказать себе венок? Вышел из больницы — заказывай себе гроб?» — написала она.