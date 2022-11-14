Экс-супруга Моргенштерна раскрыла актуальный статус отношений с ним

Экс-супруга рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина раскрыла в беседе с «СтарХит» актуальный статус отношений с ним.

«Мы все еще общаемся, всегда общались и даже на момент развода до конца не были уверены, что делаем правильный выбор. Как будут развиваться дальше события — я не знаю, но он один из самых дорогих мне людей в мире. Хотела бы я, чтобы все сложилось иначе? Да», — призналась знаменитость.

По словам Зинатуллиной, она счастлива, что жизнь ее бывшего супруга налаживается. Она рассказала, что рэпер обрел душевное спокойствие и вновь начал выпускать хиты.

Кроме того, блогерша отметила помощь Моргенштерна: и после развода он поддерживал ее бизнес — работу салона красоты. Однако она подчеркнула, что ее собственный вклад в проект составлял «львиную долю от стоимости этого бизнеса».

Ранее Моргенштерн высказался об изменах экс-супруге. Он заявил, что хранил верность, будучи женатым.