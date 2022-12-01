Синоптики предупредили москвичей о наступлении январских морозов

О наступлении январских морозов в Москве в своем Telegram-канале предупредил горожан ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на четверг, 1 декабря, в столичном регионе зафиксировали минус 20 градусов.

«Первая зимняя ночь началась в столичном регионе с 20-градусных морозов! Самыми студеными традиционно оказались восточные районы Подмосковья. Минимальная температура воздуха на полюсе холода, в Черустях, составила минус 20,1 градуса, а в Электростали мороз окреп до минус 20,3 градуса», — написал он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидается 6–8 градусов мороза. В выходные — минус 4–9 градусов. Но уже с понедельника, 5 декабря, погода начнет меняться и в столице днем ожидаются морозы до минус 11 градусов.

«Погода уже по-настоящему январская, но в понедельник и вторник морозы еще усилятся. Ночью уже даже в самой Москве прогнозируется минус 10-15 градусов, а днем — от шести до 11 градусов мороза», — рассказал он ТАСС.

Кроме того, добавил Вильфанд, в начале следующей недели ожидается очередной скачок атмосферного давления. Оно превысит 771–775 миллиметров ртутного столба при норме для Москвы в 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус пообещал жителям Москвы наступление январских морозов с началом декабря. По его словам, пик похолодания придется на 30 ноября, когда температура окажется на 6-7 градусов ниже нормы.