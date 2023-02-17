Москвичей и жителей области предупредили о 20-градусных морозах

«Во вторник ожидается до минус 10-15 градусов, в среду и четверг, 22 и 23 февраля, температура в Москве опустится до 13-18, по области — до 20», — сказал он.

Холод, по его словам, отступит только к следующим выходным, 25-26 февраля. В эти дни ожидается комфортная погода и до 1-6 градусов мороза.

Ранее Шувалов предупредил горожан о сильных снегопадах. «Снег начнется в субботу во второй половине дня и с перерывами будет идти до вторника. Самый сильный снег, причем с метелью в ночь на воскресенье», — сообщил он.